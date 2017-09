Mit vielen Tipps & Tricks für jeden Monat rund ums Thema Gärtnern, mit leckeren Rezepten und noch vielem mehr! Holen Sie sich aus dem umfangreichen Kalender die Inspiration für Ihren persönlichen Gartentraum.

Dieses Buch nimmt sich speziellen Themen an, die für Gartenfreunde in Vorarlberg interessant sind. Experten aus dem Land geben wertvolle Tipps, wie Gemüse und Obst am besten gedeihen oder wie Blumen prachtvoll blühen. Eltern finden Tricks, wie für Kinder der Garten zum spannenden Erlebnis wird und was sie gleich selbst ausprobieren können. Tag für Tag führt das Buch durch das Gartenjahr. Mit Mondkalender, den richtigen Zeitpunkten zum Pflanzen, Ernten und mehr. Auch enthalten sind Rezepte, die aus dem unerschöpflichen Reservoir der Natur stammen.

Für 15 Euro ist das “Vorarlberger Gartenjahr 2018” bei der Buchhandlung Das BUCH zu erhalten – im Messepark Dornbirn oder portofrei per Online-Bestellung! Die Ware wird werktags innerhalb von 24 Stunden zum Versand gebracht.

Auf einen Blick: Die VOL.AT-Buchtipps