Der Mann wurde in Altstätten in einem 80 km/h-Abschnitt mit 145 km/h geblitzt, teilte die Kantonspolizei mit. Der Mann musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Dem 28-Jährigen wurde am vergangenen Donnerstag eine semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage an der Stossstraße zum Verhängnis. Seine Fahrweise begründete der Mann mit “Spaß am Autofahren” und dem Ausbruch aus dem Alltagstrott. Er wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen angezeigt.