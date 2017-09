Vorarlberger FPÖ fordert Kopftuchverbot an den Schulen

“Wir Freiheitliche sehen auch im Tragen des Kopftuchs ein Integrationshindernis und ein Symbol der Unterdrückung der Frau. Besonders problematisch sehen wir die Zurschaustellung des islamischen Symbols in Schulen als Ort der Vorbildwirkung, sei es durch Lehrerinnen oder durch Schülerinnen. Dass hier sehr oft Zwang dahintersteckt und nicht die freie Entscheidung der jungen Mädchen, liegt auf der Hand“, so FPÖ-Integrationssprecher Christof Bitschi.

“Seit Jahren warnen wir Freiheitlichen vor dem Vormarsch islamistischer Kräfte, die eine Umgestaltung der Gesellschaft nach islamischen Kriterien durchsetzen wollen. Man denke nur daran, was derzeit in der Türkei unter Erdogan aufgeführt wird. Dies färbt selbstverständlich auch auf die islamischen Verbände in Europa ab. Um eine drohende Islamisierung Europas abwenden zu können, müssen wir klare Signale setzen, was wir in unserem Land wollen und was wir nicht wollen“, ist FP-Bitschi überzeugt.

Bitschi sieht LH Wallner am Zug

Mit der Meinung, dass die Schule ein kopftuchfreier Raum sein soll, stehe man nicht alleine da. Genannt wird von Bitschi der Vorsitzende des Expertenrates für Integration, Heinz Faßmann. “Ich erwarte mir daher in dieser Frage auch in Vorarlberg, mit einem hohen Anteil türkisch-stämmiger Migranten, endlich klare Worte seitens des Landeshauptmannes. Dem feigen Schweigen in der Vorarlberger ÖVP muss endlich entschlossenes Handeln weichen”, sagt Bitschi.