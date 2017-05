Vorarlberger Formula Unas freuen sich auf den Spielberg-GP

In handgefertigten Dirndl-Kleidern des Steirischen Heimatwerks tragen sie wertvolles regionales Brauchtum in alle Welt hinaus und repräsentieren die schönsten Seiten der Formel 1 auf dem Red Bull Ring. Auf ihre Aufgabe wurden die Ladies in den vergangenen Tagen beim Teambuilding an der steirischen Rennstrecke eingestimmt. Die Vorbereitungen für das vierte Motorsport-Festival am Spielberg laufen und die Grid Girls „made in Austria“ sind bereit für ein unvergessliches Wochenende!

(red)