Vorarlberger Foodblogger schreiben gemeinsam das Kochbuch "mundART"

In ihrem gemeinsamen Buch "mundART: Kochen mit Vorarlberg Foodbloggern" verraten 11 namhafte Vorarlberger BloggerInnen rund um die erfolgreiche Kochbuchautorin Eva Fischer verraten ihre Lieblingsrezepte und geben Einblick in ihre Koch-Philosophie und ihr Blogger-Leben.

Von regional über vollwertig bis deftig, in diesem Kochbuch ist sicherlich für jeden Geschmack etwas dabei. Die fünf verschiedenen Kategorien (Typisch Ländle, Essen mit Freunden, Snacks to go, Rezepte aus aller Welt und Lieblingsrezept) versprechen außergewöhnliche Rezepte, die in Zukunft nicht nur online, sondern auch in Buch-Form erhältlich sind. Am Montag findet dazu eine Buchpräsentation inklusive Showkochen in Schwarzach statt.