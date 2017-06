Vorarlberger Finanzführerschein feiert Jubiläum

Wie alles andere will auch Sparen und Geldausgeben gelernt sein. Seit nunmehr elf Jahren zielt das Team des Vorarlberger Finanzführerscheins darauf ab, Kinder und Jugendliche den richtigen Umgang mit Geld zu vermitteln. “Wir sind stolz auf dieses wichtige Präventionsprojekt”, erklärte Landesrat Erich Schwärzler (ÖV) bei der Übergabe des 11.000sten Finanzführerscheins am 13. Juni an der Neuen Mittelschule Schwarzach. “In den Workshops lernen die Teilnehmenden den verantwortungsbewussten Umgang mit Geld. Damit lernen sie fürs Leben.”

Peter Kopf, Leiter der ifs Schuldenberatung, erläuterte, warum es wichtig ist, sich schon im Kindes- bzw. Jugendalter mit dem Thema Geld auseinandersetzen: “Wer frühzeitig Informationen und Erfahrungen sammelt, ist für die Zukunft gerüstet. So lässt es sich vermeiden, dass die Schuldenfalle im Erwachsenenalter zuschnappt. Deshalb bringen wir den jungen Menschen das komplexe Thema Finanzen und Konsum näher und vermitteln Tipps und Tricks im Umgang mit Geld.”

Für den erfolgreichen Abschluss des Finanzführerscheins ist der Besuch von drei Workshops erforderlich. Die Inhalte werden mit der Gruppe vereinbart. Gemeinsam mit Fachleuten greifen die jungen Menschen Themen auf und vertiefen ihr angeeignetes Wissen an praktischen Beispielen. So auch die Schülerinnen und Schüler der Neuen Mittelschule Schwarzach, wo die feierliche Übergabe des 11.000. Finanzführerscheins stattfand. Dieser ging an Jonas Muhammad, Nr. 10.999 an Fabian Böhler und Nr. 11.001 an Rajana Berijeva.

Österreichweit einzigartige Kooperation

Getragen wird der Vorarlberger Finanzführerschein von einer breiten Kooperation verschiedenster Institutionen und Einrichtungen. Neben dem Land Vorarlberg, der Arbeiterkammer, dem AMS und der Wirtschaftskammer sind auch die Banken Hypo, Raiffeisen, Sparkassen und Volksbanken an diesem Angebot der Schuldenprävention beteiligt. Zudem arbeiten das aha, die Vorarlberger Volkswirtschaftliche Gesellschaft und freigeist mit. Koordiniert wird der Vorarlberger Finanzführerschein von der ifs Schuldenberatung.

Zahlen und Fakten zum Vorarlberger Finanzführerschein:

Teilnehmende 2006 bis 2017: 28.537

Absolvierte Finanzführerscheine: 11.035

Workshops: 3.407

Teilnehmende Institutionen: 199