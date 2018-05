Vorarlberger favorisieren laut Umfrage schwarz-grüne Landesregierung

Die Vorarlberger ÖVP hat rund ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl mit einer Umfrage die Stimmung ausgelotet.

Laut der repräsentativen Befragung des Tiroler IFAP-Instituts findet eine schwarz-grüne Regierung mit 32 Prozent noch immer am meisten Zustimmung, dicht gefolgt allerdings von einer schwarz-blauen Koalition (29 Prozent), zitierten die “Vorarlberger Nachrichten” am Freitag aus der Studie. Künftig in einer Koalition vorstellen konnten sich die 600 Wahlberechtigten, die zwischen 4. und 13. April per Telefon befragt wurden, aber auch eine SPÖ-ÖVP-Regierung oder eine schwarz-pinke Koalition (beide neun Prozent). Elf Prozent waren gar für eine Regierung ohne ÖVP.