Vorarlberger Einzelhandel: Mehr Umsatz, mehr Beschäftigte

2,9 Milliarden Euro Jahresumsatz bedeuten ein Plus von 2,2 Prozent, um den gleichen Prozentsatz steige die Anzahl der Beschäftigten, die nun bei rund 14.700 unselbstständig Beschäftigten liegt. “Damit liegt die konjunkturelle Entwicklung in Vorarlberg deutlich über dem österreichweiten Wachstum von 0,9 Prozent”, sagt Fröwis. Die Zuwächse haben sich im Vergleich zum Vorjahr (2015 lag das Plus bei drei Prozent) allerdings etwas abgeschwächt, wie Gittenberger erläutert. “47 Prozent der Vorarlberger Einzelhandelsgeschäfte erzielten 2016 nominelle Umsatzzuwächse, 16 Prozent melden eine stabile Entwicklung, während die Erlöse bei 37 Prozent gesunken sind.” Real, also unter Berücksichtigung des Preiseffekts, haben sich die Umsätze um 1,9 Prozent erhöht, da die Verkaufspreise im Einzelhandel 2016 österreichweit im Durchschnitt um 0,3 Prozent gestiegen sind. Die Preissteigerung im Einzelhandel fällt weiterhin geringer als die Inflationsrate (0,9 Prozent) aus.

Konkurrenz durch Eunzelhandel

Größter Konkurrent des Einzelhandels bleibt der Online-Handel. Dieser wuchs 2016 um vier Prozent. “In Summe ist im Gesamtjahr 2016 der Brutto-Jahresumsatz im österreichischen Internet-Einzelhandel um rund 100 Millionen auf etwa 3,4 Milliarden Euro gestiegen und erreicht damit knapp 5 Prozent des Einzelhandelsvolumens in Österreich”, sagt Gittenberger.

(Red.)