Ob im Verein oder im Alleingang – die An­zahl der Vorarlberger, die sich für Menschen in Not engagieren, ist enorm und wächst ständig. Diese Vor­arlberger sorgen das Jahr über für die „Good News“ im Land. Einige von ih­nen stellen die VN hier vor. Da ist die 32-jährige Bizau­erin Sabine Klotz, die seit 15 Jahren mit ihrem Verein Chay-Ya-Austria in den entle­gendsten Bergdörfern Nepals Hilfe leistet. Ebenfalls in Nepal tätig ist Wolfgang Bartl aus Nüziders. Zu seinen Hilfsprojekten zählt der Wiederaufbau nach den verheerenden Erdbeben im April 2015. Großartigen Einsatz leistet auch der Dornbirner Pfarrer Franz Winsauer, der trotz sei­nes hohen Alters in Albanien notleidenden Familien zu überleben hilft. Seit 30 Jahren ist die Blu­denzer Allgemeinmedizine­rin Elisabeth Neier in einem afrikanischen Buschspital tä­tig. Für ihr Engagement wur­de sie 2001 mit dem Dr.-Toni-Russ-Preis ausgezeichnet.

Für Notleidende hier im Land engagiert sich Marlies Müller. Als Patin der VN-So­zialaktion „Ma hilft“ ist sie täglich im Einsatz, um dort zu helfen, wo es notwendig ist.

Der Vandanser Dr.-Toni-Russ-Preisträger Elmar Stütt­ler deckt mit seinem Team den Tisch für die Bedürftigen in Vorarlberg. Susanne Marosch hat im Jahr 2011 den von ihrer Mut­ter gegründeten Verein „Ge­ben für Leben“ „geerbt“ und trägt seitdem dazu bei, Leu­kämiekranken Hoffnung auf Heilung zu geben. Seit 17 Jahren stehen Joe und Ines Fritsche an der Spit­ze der kleinen Hilfsorganisa­tion „Stunde des Herzens“, die kranke und sozial benach­teiligte Kinder sowie Min­destrentner betreut. Die Leiterin der Aidshilfe Vorarlberg, Renate Fleisch, setzt sich insbesondere für den respektvollen Umgang mit HIV-Infizierten ein. Seit 2002 verteidigt der Kinder- und Jugendanwalt Michael Rauch die Rechte der jungen Menschen im Land.