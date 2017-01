Vorarlberger, die mit ihrem Engagement beeindrucken

„Vorarlberger, über die man sprich”, heißt die Rubrik der Vorarlberger Nachrichten, in der jeden Tag Menschen aus dem Ländle vorgestellt werden. Die ei­nen gehen einem bestimm­ten Hobby nach, die anderen leisten etwas Besonderes oder engagieren sich ganz uneigennützig für ihre Mit­menschen. Es sind Junge und Alte, Frauen und Männer, die jeden Tag und in jeder Ausga­be der Vorarlberger Nachrich­ten für „Good News“ sorgen. Und genau diese Alltagshel­den des vergangenen Jahres rücken die VN zu Beginn des neuen Jahres 2017 nochmals in den Mittelpunkt. Denn vielleicht können diese Men­schen ein Vorbild für ande­re sein und dazu beitragen, dass auch heuer wieder viele Vorarlberger mit ihrem En­gagement für „Good News“ sorgen.

Susanne Schuler (20) ist eine von insgesamt 303 Vor­arlbergern, die 2016 in den VN porträtiert wurden. Sie arbeitete ein halbes Jahr lang ehrenamtlich in einer Mäd­chenschule in Zentralmalawi. Dort gab die 20-Jährige den Kindern und Jugendlichen Computerunterricht. Zudem half sie beim Anbau von Mais mit. Das Projekt prägte die junge Frau sehr. Auch in Zu­kunft möchte sie sich in Hilfs­projekten engagieren.

Für andere Menschen da sein

Auch Pensionist Josef Galehr (69) engagiert sich ehrenamt­lich – allerdings direkt in Vor­arlberg. Der Bludenzer arbei­tet als Hospizbegleiter beim Hospiz Vorarlberg. Dort ist er für kranke, sterbende und demente Menschen eine lie­bevolle Unterstützung.

Für die junge Generation setzt sich Caroline Müller (52) ein. Durch ihr Engagement konnte ein Kindergarten in der 500-Einwohner-Gemein­de Bürserberg eröffnet wer­den. Dort betreut sie Klein­kinder und Volksschüler gemeinsam – wie in einer gro­ßen Familie. Durch das neue Betreuungsangebot können nun beide Elternteile ihrem Beruf nachgehen. Wenn das nicht mal gute Nachrichten sind!