Vorarlberger Bub bei Skilift-Unfall schwer verletzt

In Laterns verunglückte ein Junge beim Schleppliftfahren. - © dpa

Ein zehnjähriger Bub hat sich am Montag in Laterns bei einem Skilift-Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Der Schüler wurde von einem Schlepplift an einer Stütze rund zwei Meter in die Höhe gezogen, nachdem er zuvor gestürzt war.