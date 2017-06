Vorarlberger Brändle Dritter im Tour-de-Suisse-Zeitfahren

Brändle nur neun Sekunden hinter Sieger Rohan Dennis - © APA (Archiv/AFP)

Der Vorarlberger Matthias Brändle hat am Samstag bei der Tour de Suisse einmal mehr seine Klasse im Zeitfahren unter Beweis gestellt. Der 27-jährige Radprofi des Teams Trek klassierte sich auf der 6-km-Auftaktetappe in Cham an dritter Stelle, neun Sekunden hinter dem siegreichen Australier Rohan Dennis und acht hinter dem zweitplatzierten Schweizer Stefan Küng (beide BMC).