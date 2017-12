Vorarlberger blicken in rosige Zukunft

Hohe Lebensqualität, gute Wirtschaftsprognosen, wenig Arbeitslose.

„Wir leben in einem schönen Land mit weitgehend intakter Landschaft und Umwelt“, erklärt Meinungsforscher Edwin Berndt ein bemerkenswertes Umfrageergebnis. Denn 84 Prozent der Vorarlberger beurteilen ihre Lebensqualität als sehr gut oder gut. Ein Prozentsatz, der für Experten einen Idealwert darstellt. Und noch etwas macht die repräsentative Erhebung im Auftrag der VN deutlich. Mit 15 Prozent, die ihre Lebenssituation innerhalb von vier Jahren verbessert sehen, zeigt die Zufriedenheitskurve weiter nach oben. Vorarlberger blicken in eine rosige Zukunft: Männer und Frauen gleichermaßen. Unterschiede gibt es bei sozialen Schichten und Altersklassen. Sozial Schwächere und Ältere beurteilen die Lebensqualität etwas schlechter. Besonders glücklich scheint die Bevölkerung indes in ländlichen Gebieten zu sein. In Gemeinden mit bis zu 3500 Einwohnern sind neun von zehn Befragten mit der Lebensqualität zufrieden. „Geringe Beeinflussung durch Verkehrslärm und Belastungen durch große Betriebe“, erklären die Experten die große Zufriedenheit am Land. Vorarlberger empfinden es offenbar als Privileg, dort zu leben, wo andere Urlaub machen. Aber auch die Sicherheit spielt eine Rolle. Die Kriminalitätsraten sind niedrig, die Aufklärungsquote ist hoch. In keinem anderen Bundesland, auch das zeigen Umfragen, ist das Sicherheitsgefühl so gut wie in Vorarlberg. Sicher sind auch die Arbeitsplätze, weil der Wirtschaftsmotor brummt. „Ich bin überzeugt, dass 2018 deshalb ein gutes Jahr wird, weil die Wirtschaft im Land gut läuft und unsere Betriebe sehr gut aufgestellt sind“, sagt Joachim Heinzl von der Wirtschaftsstandort Vorarlberg GmbH. Und davon profitiert auch der Arbeitsmarkt. Schon 2017 war ein richtig gutes Jahr. Mit 5,7 Prozent lag die Arbeitslosenquote deutlich unter dem Bundesschnitt von 8,5 Prozent. Die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft und beschäftigungspolitische Impulse der letzten Jahre hätten zu dieser Entwicklung beigetragen, so Landeshauptmann Markus Wallner. Mit weiteren Investitionen in Arbeitsmarktprojekte soll sich die Situation 2018 erneut verbessern.