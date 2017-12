Vorarlberger blicken besonders optimistisch auf das Jahr 2018

Vorarlberger und Tiroler sind besonders positiv gestimmt: Die Vorarlberger erklärten zudem ihre eigene Gesundheit zum Neujahrsvorsatz.

Durchschnittlich rund 60 % der Befragten erwarten 2018 als „eher gutes Jahr“, jeder dritte Österreicher ist überzeugt, dass 2018 sogar ein „sehr gutes Jahr“ wird. Auf Bundesländer-Ebene erwarten sich die Vorarlberger (45,5 %), Burgenländer (37,2 %) und Niederösterreicher (34,8 %) die größten Höhenflüge. Bemerkenswert: In Tirol und Vorarlberg blickte so gut wie kein Umfrage-Teilnehmer mit negativen Erwartungen auf 2018.

Vorarlberger bemühen sich um Gesundheit

Das nächste Jahr steht für viele im Zeichen der Gesundheit und der persönlichen Freiräume: Mehr als 77 Prozent geben an, verstärkt auf den eigenen Körper hören zu wollen. Fast jeder Zweite möchte mehr Zeit für sich. Speziell Niederösterreicher (80,7 %) und Vorarlberger (81,7 %) erklären ihre eigene Gesundheit zum Neujahrsvorsatz. In Salzburg nehmen sich besonders viele vor, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen (40,4 %), während rund 60 % der befragten Burgenländer 2018 verstärkt Zeit in ihre Partnerschaft investieren wollen.