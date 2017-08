Vorarlberger berichten über ihre Zeit beim Bundesheer

Vorausgegangen war der Fall eines 19-jährigen Burschen, der während eines Marsches in Niederösterreich zusammenbrach und in Folge dessen verstarb. Wir fragten darauf die User von VOL.AT: Herrschen im Bundesheer wirklich so harte Bedingungen, dass Rekruten Angst um ihr Leben haben müssen?

Einschüchterung und Alkoholexzesse

Matthias, der sich per E-Mail meldete, bestätigte menschlich unwürdige Zustände beim Bundesheer. “Kameraden von mir mussten am heißesten Tag des Jahres mit den ABC Schutzanzügen über die Hindernisbahn, weil sie ein Funkgerät nicht zum Laufen gebracht haben,” erzählt der Vorarlberger. Beleidigungen und Ausländerfeindlichkeit stünden weiters an der Tagesordnung.

Peter J. bezeichnet seinen Dienst im Jahr 1968 als zeitweise “nie zu Ende gehender grausamer Albtraum”. Er und seine Kameraden hätten die Sekunden bis zur “Entlassung” gezählt. Von Sadismus und starkem Alkoholmissbrauch ist die Rede.

Ähnliches haben wir auch im VOL.AT-Forum gelesen. User “oseios” berichtet von “Alkoholexzessen” sowohl auf Seiten der Rekruten, als auch des Personals.

So haben die VOL.AT-User in der Umfrage abgestimmt

“Hart aber schön”

Viele User berichten uns, dass ihre Zeit im Heer zwar sehr anstrengend, aber dennoch eine durchaus positive Erfahrung war. “vonundzu” erzählt im Forum: “Ich bin immer mit Respekt und Würde behandelt worden.” Als die “fittesten Monate seines Lebens” bezeichnet “StG58” seinen Wehrdienst. Freundschaften, die noch bis heute andauern, und viele Eindrücke fürs Leben blieben zahlreichen Vorarlberger Rekruten.