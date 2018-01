Vorarlberger bei Skiunfall in St. Anton tödlich verletzt

Ein 78 Jahre alter Vorarlberger ist bei einem Skiunfall in St. Anton am Arlberg tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte sich der Unfall bereits vor einer Woche ereignet.

Der Mann aus dem Bezirk Dornbirn war am Galzig vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers zu Sturz gekommen und verlor dabei seine Skier. Er rutsche auf der eisigen Piste ab, überschlug sich dabei mehrmals und verlor das Bewusstsein, bis er schließlich mit schweren Verletzungen am Pistenrand zum Liegen kam. Nach der Erstversorgung wurde der Schwerverletzte mit dem Notarzthubschrauber in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen, wo er noch am selben Tag seinen schweren Verletzungen erlag.