Vorarlberger bei “Laubbläser-Arbeiten” von Pkw erfasst

Am Dienstagvormittag war ein 26-jähriger Mann in der Reutegasse in Bregenz mit “Laubbläser-Arbeiten” beschäftigt. Der Mann stand mit dem Rücken zur Fahrbahn. Als der Pkw eines 74-jährigen Salzburgers dort passierte, machte der Arbeiter unvermittelt einen Schritt rückwärts auf die Straße und wurde vom Seitenspiegel des Fahrzeuges erfasst.

Durch das Gewicht des Laubbläsers auf dem Rücken verlor der junge Mann das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Dabei brach er sich zwei Rippen des linken Rippenbogens. Er wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht.