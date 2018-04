Vorarlberger Austropop: KIN-Rocker Florian Koller ist einer von "de Aundan"

Eigentlich kennt man Florian Koller als Sänger der Vorarlberger Rockband KIN. Nun hoppelt er als Hase mit "De Aundan" in Richtung Austropop.

“De Aundan, zwa von denen die übrig blieben san”, das sind Michael Schimpl und Florian M.L. Koller, gemeinsam mit Produzent Hannes Jäckl. Das vorarlberg-steirische Duo wagt sich dabei in ungewohnte Bahnen Richtung Austropop – eine Musikrichtung, in der sich der Hörbranzer Rocksänger Florian noch vor wenigen Jahren nie vermutet hätte. Dieser bringt ganz eigene Herausforderungen mit sich, so müsse man in der Muttersprache stärker auf die richtige Formulierung achten.