Vorarlberger (19) fährt Sportwagen des Vaters zu Schrott

In Sonthofen im Oberallgäu schrottete ein 19-Jähriger aus Vorarlberg den Sportwagen des Vaters. Sowohl der Unfallursacher als auch die beiden Insassen des zweiten Unfallbeteiligten wurden verletzt.

Sonthofen. Ein 19-jähriger Vorarlberger befuhr am Montagabend mit dem Sportwagen seines Vaters die B308 in Sonthofen und wollte nach links in die Berghofer Straße einbiegen. Hierbei schätzte er die Entfernung zum Gegenverkehr falsch ein. Auch der 41-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Kleintransporters konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Hierbei wurden sowohl der Unfallverursacher als auch die beiden Insassen des Kleintransporters verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand vermutlich Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 37.000 Euro geschätzt.