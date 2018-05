Vorarlberg/Doren: Motorrad kollidiert mit Traktor

Am Samstag kollidierte ein 64-Jähriger Motorradfahrer mit einem 46-jährigen Traktor-Fahrer, der gerade abbiegen wollte. Der Motorradfahrer zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Ein 46-jähriger Vorarlberger fuhr gegen 10 Uhr mit einem Traktor in Doren in Richtung Krumbach. Am Heck der Zugmaschine war eine Seilwinde mit Schild montiert. Als er nach links abbiegen wollte, betätigte er den Fahrtrichtungsanzeiger und verringerte die Fahrtgeschwindigkeit. Zum selben Zeitpunkt setzte ein 64-jähriger Motorradlenker – ebenfalls aus Vorarlberg – zum Überholvorgang an, wobei er zuerst drei vor ihm fahrende Pkw überholte. Als er den Abbiegevorgang des Traktors bemerkte, versuchte er durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver eine Kollision zu vermeiden, stieß jedoch gegen das Schild und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach Erstversorgung durch die Rettung und einem zufällig vor Ort anwesenden praktischen Arzt wurde der Motorrad-Lenker ins LKH Bregenz verbracht und stationär aufgenommen. Am Fahrzeug entstand gröberer Sachschaden.