Vorarlberg/Bregenz: Fahrerflucht nach Fahrrad-Kollision - Zeugenaufruf

Bregenz - In Bregenz kam es am Sonntagmittag zu einer Kollision zweier Fahrradfahrer. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Eine 59-jährige Frau fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Achweg aus Richtung Rheinstraße kommend in Richtung Bodensee. Ein anderer bislang unbekannter Fahrradlenker fuhr von der Achsiedlungsstraße in den Achweg ein, dabei kam es zur Kollision der beiden Radfahrer. Die 59-jährige Frau stürzte und verletzte sich unbestimmten Grades an Händen und Knien. Der unbekannte Fahrradlenker beschimpfte die Frau und verließ dann den Unfallort, ehe er kurze Zeit später nochmal zurückkehrte, um sich zu erkundigen, ob das Fahrrad beschädigt worden sei. Als die Frau angab, verletzt worden zu sein, sei der Mann erneut davon gefahren. Die verletzte Frau wurde mit der Rettung ins LKH Bregenz eingeliefert.