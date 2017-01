Vorarlberg: Skifahrer (30) stürzte an der “Roten Wand” 20 Meter tief

Die beiden Deutschen fuhren gegen 16.30 Uhr im bereich “Rote Wand” in felsiges, steiles Gelände ein. Während der abfahrt übersah der vorausfahrende Skifahrer eine Felskante, stürzte etwa 20 Meter tief und blieb verletzt am Boden liegen. Der ihm folgende Snowboarder, der den Blickkontakt zum Vordermann verloren hatte fuhr ebenfalls auf die Kante zu, konnte sich jedoch rechtzeitig an einem Baum festhalten und vermied einen Absturz.

Beide Personen wurden mit dem Rettungshubschrauber “Gallus 1” geborgen. Der Skifahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades an der Wirbelsäule, der Snowboarder blieb unverletzt.

(red)