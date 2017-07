Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich der Treietstraße und der Gemeindestraße Sickler. - © Vorarlberg Atlas

Am gestrigen Dienstag kam es am Nachmittag in Röthis zu einem Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer stieß mit einer Fahrradfahrerin zusammen, beide wurden laut Polizeiangaben schwer verletzt.