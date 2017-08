Vorarlberg: Zumtobel rückt Harder Handballprofis ins rechte Licht

Die Zumtobel Group Services betreut die neue Beleuchtungsanlage in der Sporthalle am See in Hard. - © Zumtobel Group Services

Die Zumtobel Group Services und die Vorarlberger Kraftwerke AG betreuen ab sofort die Sporthalle am See in Hard. Das auf zehn Jahre vereinbarte Licht-Contracting inkludiert unter anderem die Modernisierung der Beleuchtung aber auch die zuverlässige Wartung und Optimierung der Beleuchtungsanlage.