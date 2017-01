Vorarlberg: Zumtobel beleuchtet höchsten Bahnhof Deutschlands

Für die Halle des Bahnhofs auf der Zugspitze, den höchstgelegen in Deutschland, kam die in Dornbirn produzierte Leuchte “Craft” zum Einsatz. Die Leuchte gilt als besonders widerstandsfähig, was für den Gletscher-Bahnhof auf der Zugspitze wichtig ist. Knapp 40 Leuchten wurden montiert und sollen dank pyramidenförmiger Lichtkegel und einfacher Montage und Wartung besonders effektiv sein.

HD-taugliche Beleuchtung in Olympia-Zentrum

Leuchten vom gleichen Typ wurden auch im Olympia-Eissportzentrum in Garmisch-Partenkirchen verwendet. Dort sorgt Zumtobel für HD-Filmtaugliche Beleuchtungen bei bis zu 75% weniger Energieverbrauch. Gleichzeitig werden Lichtreflexionen auf der Eisfläche vermieden, was insbesondere für TV-Übertragungen wichtig ist.

