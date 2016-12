Vorarlberg: Zeugenaufruf nach Skiunfall in Lech

Am vergangenen Dienstag gegen 12:15 Uhr fuhr ein 50-jähriger, in Deutschland wohnhafter Mann in Lech am Arlberg mit seinen Alpinschier vom Kriegerhorn auf der blauen Piste Nr. 210 “Grubenalpe-Oberlech-Lech” ab. Im sogenannten “Felpl” (kurzer Steilhang) fuhr er die stark frequentierte Piste im linken Bereich (in Fahrtrichtung) ab. Dabei machte er Kurzschwünge.

Als er gerade zu einem Linksschwung ansetzte, kollidierte von rechts hinten ein belgische Schifahrer mit ihm. Daraufhin kam der 50-Jährige zu Sturz. Der belgische Schifahrer geriet ins “straucheln” und touchierte in weiterer Folge erst einen Schifahrer auf der rechten Seite und dann gegen einen weiteren Schifahrer auf der linken Seite. Schlussendlich kamen alle zu Sturz. Der Belgier und die zwei unbekannten Schifahrer blieben offensichtlich unverletzt.

Der 50-Jährige zog sich ein Kreuzbandriss im rechten Kniegelenk zu. Er konnte jedoch noch selbständig ins Tal abfahren. Da die Beteiligten am Unfallort noch von keiner starken Verletzung ausging, tauschten sie lediglich die Namen aus. Die Polizei sucht nach Zeugen, da die Daten des belgischen Schifahrers nicht gesichert sind und auch die Namen der zwei weiteren Schifahrer nicht bekannt sind. Der genaue Unfallhergang konnte bislang ebenfalls nicht vollständig geklärt werden.

Meldungen nimmt die Polizeiinspektion Lech, Tel. +43 (0) 59 133 8105 entgegen.