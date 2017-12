Vorarlberg: Zeugenaufruf nach Skikollision

Am späten Dienstagvormittag kollidierten zwei Vorarlberg in Damüls miteinander - die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 11.30 Uhr meldeten sich zwei Vorarlberger, 27 und 33 Jahre alt, bei der Pistenrettung in Damüls und gaben an, dass die vermutlich soeben bei der Skiabfahrt zur Sunnegg Talstation (Piste 1, 2 oder 2a) miteinander kollidiert seien. Sie konnten sich jedoch beide nicht mehr an den Unfallhergang erinnern und klagten über Übelkeit, Kopf- und Nackenschmerzen.