Vorarlberg: Zeugen nach Schikollision gesucht - Mann floh von Unfallort

Am Mittwochmorgen ereignete sich eine Schikollision im Schigebiet Silvretta Montafon in St.Gallenkirch. Eine Frau wurde im Bereich der Lendenwirbelsäule verletzt. Der zweite Beteiligte fuhr ohne Bekanntgabe seiner Daten davon.

Bei diesem Unfall fuhr ein unbekannter Mann einer 68-jährigen Frau aus Deutschland in den Rücken. Beim Zusammenstoß kamen beide Personen zu Sturz. Dabei erlitt die Frau aus Deutschland einen Wirbelbruch im Bereich der Lendenwirbelsäule und wurde nach der Erstversorgung mittels Helikopter Robin 1 ins LKH Feldkirch eingeliefert.

Personenbeschreibung

Der unbekannte Mann mit Vollbart, etwa 40 Jahre alt, gab in gebrochenem Englisch an, jemanden verständigen zu wollen und fuhr ohne Bekanntgabe seiner Daten davon. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Gaschurn erbeten.