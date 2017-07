Vorarlberg: Zeugen nach Radunfall in Rankweil gesucht

Die 18-Jährige war gegen 11:30 Uhr in Richtung Sigmund-Nachbauer-Straße unterwegs, als ein Pkw unmittelbar vor ihr in die Gemeindestraße Klosterreben abbog. Es kam zu keiner Kollision, die Radfahrerin stürzte aber beim Versuch auszuweichen und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw-Lenker hielt kurz an, fuhr danach jedoch weiter.

Besagter Pkw-Lenker sowie allfällige Zeugen werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Rankweil in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Rankweil, Tel. +43 (0) 59 133 8158