Vorarlberg: Zeuge von Longboarddiebstahl gesucht

Am 15. Mai gegen 21.00 Uhr stellten die beiden 11 und 15 Jahre alten Jugendlichen ihre Longboards vor einem Wohnhaus in der Bahnhofstraße ab. Nachdem sie bemerkten, dass die Sportgeräte weg waren, machten sie sich selbst auf den Weg, in der näheren Umgebung nach ihnen zu suchen.

Ein ihnen unbekannter Passant, den sie auf ihrer Suche angesprochen hatten, gab an, zwei verdächtige Personen auf Longboards beobachtet zu haben. Der Passant wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wolfurt (059-133 8137) zu melden.

(red)