Vorarlberg: Wohnungsbrand in Bregenz – Haus derzeit unbewohnbar

Brandursache war offensichtlich eine in einer Bambusschale befindliche und nicht gelöschte Kerze. Durch das komplette Abbrennen der Kerze fing die Schale an zu brennen und griff in der Folge auch auf die Couch über. Die 40-jährige Hausbewohnerin wurde in der Folge durch das Miauen der Katze geweckt und wurde so auf den Brand aufmerksam.

Haus ist vorübergehend unbewohnbar

Die Frau konnte sich und ihre drei Kinder (10, 12 und 17 Jahre) in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Bregenz-Rieden konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Das Haus ist vorübergehend unbewohnbar, die Familie kam bei Verwandten unter. Einsatzkräfte: Feuerwehr Bregenz-Rieden mit drei Fahrzeugen, zwei Rettungsfahrzeuge, vier Streifen der Bundespolizei. (red.)