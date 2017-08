Vorarlberg: Brand in Bregenz schnell gelöscht – Feuer brach in WC aus

Die Fuerwehr Bregenz konnte den Brand rasch löschen. - © VOL.AT/Madlener

Am Dienstag Nachmittag geriet in Bregenz eine Wohnung im vierten Obergeschoss eines Wohnhauses in der Kaspar-Hagen-Straße in Brand. Die Feuerwehr Bregenz konnte den im WC ausgebrochenen Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand.