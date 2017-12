Vorarlberg: WKV und IV für neues Raumplanungsgesetz

Die Wirtschaftskammer und die Industriellenvereinigung Vorarlberg unterstützen die Stoßrichtung bei der Raumplanung.

“Auch wenn noch viele Details in der Raumplanung zu diskutieren sind, damit ein für den Wirtschafts- und Lebensstandort Vorarlberg positives Gesamtpaket herauskommt, unterstützen wir die geplante Stoßrichtung zur Überarbeitung des Raumplanungsgesetzes”, so Hans Peter Metzler und Martin Ohneberg, die Präsidenten von Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung, in einer gemeinsamen Stellungnahme.