Vorarlberg: Landwirtschaftsgebäude in Dornbirn in Vollbrand

Das Gebäude am Oberen Gleggenweg in Dornbirn fing am Abend aus ungeklärter Ursache Feuer, das schnell in einen Vollbrand ausartete. Bei der Feuerwehr Dornbirn wurde ein Großbrand alarmiert – entsprechen viele Einsatzkräfte rückten aus. Das Löschen des Brandes gestaltete sich anfangs schwierig, denn die Zufuhr des Löschwassers schien Probleme zu bereiten. Außerdem befand sich in dem Wirtschaftsgebäude Angaben zufolge ein 1.000 Liter Heizöltank.

Den Einsatzkräften gelang es schlussendlich, die Situation zu entschärfen und das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Mehr Details sind derzeit nicht bekannt. (red.)