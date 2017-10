Vorarlberg: Wirrer Raub- und Mordprozess wird heute fortgesetzt

Um das geht’s: Im Oktober vergangenen Jahres finden sich drei türkische Männer in Feldkirch vor einem Haus ein. Ihr Plan: Ein vermeintliches Marihuanalager im Wert von 100.000 bis 200.000 Euro zu plündern. Eine 23-jährige Kosmetikerin soll ihnen den Tipp gegeben haben. Doch das vermeintlich leere Haus ist nicht verlassen. Das von einem Bewohner plötzlich eingeschaltete Licht vertreibt die Männer, sie türmen ohne Beute. Einer von ihnen hat eine Beretta F92, Kaliber neun Millimeter, dabei. Der Mann schießt aus dem Gebüsch drei Mal in Richtung eines neugierigen Nachbarn, was die Staatsanwaltschaft zu einer Anklage wegen versuchten Mordes veranlasste. Wegen versuchten schweren Raubes müssen sich alle vier verantworten.

Schwerverbrecher oder nur doof

Der Coup stand unter keinem guten Stern. Erst streikte die Benzinpumpe des Tatfahrzeuges, notgedrungen fuhr man mit dem Wunschkennzeichen-BMW eines Täters zum Tatort. Ein Komplize verschlief, ein anderer musste „einspringen“. Zwei Stunden hockten die Männer offenbar im Gebüsch, ehe sie versuchten, ins Haus einzudringen. „Völlig dilettantisch, das sind doch keine Schwerverbrecher“, so Verteidiger Thomas Raneburger, der zwei der Ganoven vertritt. Die Verteidiger sind überzeugt, dass die vier wegen eines Einbruchsversuchs zu verurteilen sind, mehr aber auch nicht. Die Staatsanwaltschaft hat hingegen versuchten schweren Raub angeklagt.

Zeuge heute da

Zuletzt musste der Prozess wegen eines wichtigen Zeugen vertagt werden. Der Mann, dem drei Kugeln aus der Beretta um die Ohren flogen, ist heute am Wort. Dass sich auch die wegen Raubes Angeklagten vor dem Schwurgericht verantworten müssen, ist eine Ausnahme. Normalerweise ist dafür ein Schöffensenat zuständig. Da aber ein Zusammenhang zwischen den Schüssen und dem angeklagten Raub besteht, orientiert sich die Zuständigkeit an der schwereren Tat, somit am Mordversuch und somit an der Schwurgerichtshofzuständigkeit.

Prozess wird dauern

Das Beweisverfahren wird vermutlich nicht mehr allzu viel Zeit in Anspruch nehmen. Doch die Fragen und die rechtlichen Belehrungen für die Geschworenen haben es in sich. Es gibt viel klarzustellen, zu informieren, alternativ zur Debatte stehende Delikte zu erörtern. Dazu sind es vier Angeklagte. Wann mit einem Urteil zu rechnen ist, ist fraglich, es könnte allerdings spät werden.

