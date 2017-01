Vorarlberg wird immer urbaner

Wie beurteilen Sie die wirtschaftliche Entwicklung in Vorarlberg im Jahre 2017? Für das Jahr 2017 zeichnet sich ein positiver Konjunkturausblick für die Industrie ab. In Europa sollte sich die graduelle Verbesserung der konjunkturellen Lage fortsetzen. In den USA scheint die zu Beginn letzten Jahres beobachtete Flaute überwunden. Die konjunkturelle Lage in wichtigen Schwellenländern wie Brasilien und Russland stabilisiert sich, auch China entwickelt sich wieder besser. Gleichzeitig sind wir allerdings mit erheblichen Risiken konfrontiert. Dazu gehören auch politische Risiken wie die Entwicklungen in Großbritannien, Frankreich, Italien oder in den USA.

Welche beschäftigungspolitischen Impulse sind von Ihrer Seite geplant? Aufgabe der Industriellenvereinigung ist es, für die notwendigen Rahmenbedingungen einzutreten, unter denen sich eine dynamische Wirtschaft entwickeln kann und Arbeitsplätze geschaffen werden können. Auf Bundesebene tritt die IV deshalb weiter unter anderem für ein modernes Arbeitsrecht, die Senkung von Steuern, Abgaben und Lohnnebenkosten und eine Entbürokratisierung ein. Auf Landesebene – wo wir die Dinge selber regeln können – haben wir letztes Jahr eine Industriestrategie vorgelegt, an deren Umsetzung wir seither konsequent arbeiten und die wir heuer mit einer darauf aufbauenden Weiterentwicklung zu „Vorarlbergs urbanem Weg“ vertiefen und umsetzen.

Was unternehmen Sie, damit Vorarlberg mit der digitalen Entwicklung Schritt halten kann? Wichtig ist die positive Sensibilisierung für die Digitalisierung in der breiten Bevölkerung. Gleichzeitig gilt es aber auch, Sorgen ernst zu nehmen und mittels sachlicher Information unbegründete Ängste abzubauen, damit alle an einem Strang ziehen. Höchste Priorität hat es auch, im Zusammenspiel mit der Politik die notwendige Infrastruktur und Vernetzung zu schaffen, denn Vorarlberg wird urbaner, damit steigen auch die Anforderungen etwa im Bereich der Breitbandinfrastruktur.