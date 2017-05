Vorarlberg: Wintersportort Lech Zürs zieht zufriedene Saisonbilanz

„Wenn man die geringen Schneefälle gleich zu Saisonstart bedenkt und auch, dass die Winterzahlen in Lech Zürs in den vergangenen 5 Jahren kontinuierlich angestiegen sind, dürfen wir mit dem vorliegenden Minus von 2% immer noch zufrieden sein. Aufholen konnten wir vor allem im April, was ich unter anderem auf den vergleichsweise späten Ostertermin gepaart mit den lange ersehnten perfekten Schneebedingungen und einer Reihe attraktiver Veranstaltungen bei uns am Arlberg zurück führen“, analysiert Tourismusdirektor Hermann Fercher das Saisonergebnis.

Zu den angesprochenen Veranstaltungen zählen das Europaforum Lech, die Horizont Snowmasters, das Musikfestival Tanzcafé Arlberg oder auch das traditionelle Oberlecher Frühlingsfest. „Mit einem starken und innovativen Veranstaltung-Team gelingt es uns, Gästen mit einer breiten Palette der unterschiedlichsten Events auch über das Wintersportangebot hinaus Anreize für einen Besuch von Lech Zürs zu bieten. Diese Strategie machte sich in den vergangenen Jahren winters wie sommers bezahlt!“ führt Fercher weiter aus.

Mehr Briten und Österreicher

Konkret verzeichnete Lech Zürs 844.373 Nächtigungen im Winter 2016/17, was einem Minus von 2,5% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Mit 165.219 Ankünften blieb man um 1,5% hinter den Zahlen des Vorjahres zurück. Auf den drei bislang stärksten Märkten Deutschland, Österreich und Großbritannien konnte im Vereinten Königreich gar ein Plus von durchschnittlich 5,5% bei Ankünften und Nächtigungen erzielt werden, Deutschland fiel mit -3,7% Ankünften und -4,9% Nächtigungen im Vorjahresgleich schwächer aus während auch in Österreich ein Plus von 4,7% an Ankünften und 3,6% Nächtigungen verbucht werden kann.

In Lech Zürs bereitet man sich nun auf den bevorstehenden Bergsommer von 23. Juni bis 8. Oktober 2017 vor, der allen Motorsportfreunden mit der Arlberg Classic Car Rally ab 29. Juni ein erstes Veranstaltungs-Highlight bereitstellt.

(red)