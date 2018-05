Vorarlberg: "Wie soll Arbeit?" Initiative von AK und ÖGB gestartet

ÖGB-Vorarlberg und AK-Vorarlberg sind gemeinsam in die Schwerpunktwochen zur Initiative „Wie soll Arbeit?“ gestartet. Es handelt sich um die größte, österreichweit angelegte Befragung der ArbeitnehmerInnen zur künftigen Gestaltung der Arbeitswelt.

„Wie soll Arbeit?“ Wie wollen wir in Zukunft arbeiten? ÖGB-Vorarlberg und AKVorarlberg starten gleichzeitig mit allen anderen Bundeslandorganisationen in die Schwerpunktwoche zur Dialog-Initiative „Wie soll Arbeit?“. Es handelt sich um die größte, österreichweit angelegte Befragung der ArbeitnehmerInnen zur künftigen Gestaltung der Arbeitswelt. Sieben Schwerpunkte stehen zur Diskussion: Arbeitszeit, Lohn- und Sozialdumping, Gerechtigkeit, Wohnen, Digitalisierung, Pensionen und soziale Sicherheit. Seit Anfang März verteilen BetriebsrätInnen in den Vorarlberger Unternehmen Befragungskarten an die MitarbeiterInnen. Zum Finale der Aktion, wird noch einmal verstärkt auf alle Menschen in Vorarlberg zugegangen.