Vorarlberg: Werner Ritter aus dem Bregenzerwald spendet Stammzellen nach Australien

Am 14. März war es dann soweit. Werner war mit seiner Frau Evi bereits am Vortag zur Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) nach Gauting gereist. In zweieinhalb Stunden spendete Werner seine gesunden Stammzellen an einen Mann in Australien, dem die wertvolle Fracht gleich im Anschluss per Bote überbracht wurde. Der Verein “Geben für Leben” überreichte Werner Ritter beim traditionellen Spenderessen seine “Lebensretter-Urkunde” und einen Gutschein für ein Hundeschlitten-Abenteuer bei “Husky-Toni“.

Die nächsten Typisierungsaktionen stehen an:

08. April: ATIB Dornbirn

13./14. April: Messepark Dornbirn/Vorarlberg

(Red.)