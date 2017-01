Die neue Werkraumschule bietet Einblicke in verschiedene Berufe. Darunter Zimmerer, Glaser, Dachdecker oder Maler. Dadurch haben die Schüler die Möglichkeit, in verschiedene handwerkliche Berufe hinein zu schnuppern und danach als motivierte angehende Handwerker in die lokalen Betriebe zu gehen.

(red)