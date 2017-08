Vorarlberg: Weniger Unternehmensgründungen im ersten Halbjahr

Auch österreichweit ging die Zahl der Neugründungen zurück, laut Wirtschaftskammer wurde ein Rückgang von 3,8 Prozent verzeichnet. “Begründen lässt sich der leichte Rückgang in Vorarlberg mti den guten Arbeitsmarktzahlen und der aktuellen Konjunkturlage der Vorarlberger Wirtschaft”, sagt Christoph Mathis, Leiter des Gründerservice in der WKV. In Wachstumsphasen und einem damit einhergenden Bedarf an Fachkräften würden weniger Personen den Weg in die Selbstständigkeit wählen.

Die Motive, sich selbstständig zu machen, haben sich seit dem Vorjahr etwas verändert. “Flexibler in der Zeit- und Lebensgestaltung zu sein” hat mit 67 Prozent das Motiv “eigener Chef sein wollen” als Hauptbeweggrund abgelöst. (red)