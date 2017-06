Vorarlberg: Weltklasse-Formationsspringer in Hohenems

Ziel des Trainings ist ein Weltrekordversuch, der im Oktober dieses Jahres in den USA stattfinden soll. Dabei werden 250 Springer aus rund 6.500 Metern mit Sauerstoffgeräten den Sprung in die Tiefe wagen. Mit dabei ist auch der Vorarlberger Markus Kordesch. Kordesch organisiert auch die Trainingswoche am Flugplatz Hohenems. “Es sind die Besten der Besten in dieser Disziplin bei uns zu Gasts, und ich bin sehr stolz, dass ich so viele meiner Kollegen bei uns in Hohenems begrüßen darf, um ihnen auch unsere besondere Landschaft, die Berge, gepaart mit der faszinierenden Szenerie des Rheintals vorzustellen”, sagt Kordesch.

Für die Veranstaltung in Hohenems sind 32 Springer eingeladen, die von zwei Coaches durch rund 20 Sprünge begleitet werden. Gesprungen wird aus einer Höhe von rund 4.400 Metern.

(Red.)