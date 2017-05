Vorarlberg: Weiterer Schub für den Breitbandausbau in Österrreich

Landesstatthalter Karl-Heinz Rüdisser (ÖVP) hat, gemeinsam mit den übrigen Wirtschaftsreferenten der Länder, den weiteren Breitbandausbau in Österreich beschlossen. - © Peter Kneffel/dpa

In ihrer heutigen Tagung in Pörtschach haben die Wirtschaftsreferenten der Länder gemeinsam mit dem Bund den weiteren Breitbandausbau in Österreich vereinbart. „Das ist ein wichtiger Baustein für die weitere wirtschaftliche Entwicklung des Landes“, sagt Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser: „Wir wollen uns damit als internationalen Vorreiter positionieren.“