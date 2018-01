Vorarlberg: "Weiter in die regionale Sicherheit investieren"

Von der neuen Bundesregierung hat Landeshauptmann Markus Wallner am Mittwoch beim Neujahrsempfang für die Einsatzkräfte von Polizei, Bundesheer, Justizwache sowie Stadt- und Gemeindesicherheitswachen ein Bekenntnis zur weiteren Stärkung der regionalen Sicherheitsstrukturen eingefordert.

Dass die neue Bundesregierung dem Thema Sicherheit einen großen Stellenwert einräumen will, begrüßte der Landeshauptmann in seinen Ausführungen ausdrücklich. “Sicherheit für die Bevölkerung und ein klarer Kurs im Bereich Integration und Asyl haben auch in Vorarlberg weiter höchste Priorität”, stellte Wallner klar.

Massive Investitionen in die Sicherheit

In dem Zusammenhang erinnerte Wallner an das moderne Alarmierungs- und Funksystem, welches Land, Gemeinden und Innenministerium gemeinsam aufbauen. Dadurch kommt es zu einer beachtlichen Modernisierung der Einsatz-Kommunikation, die Qualität und Leistungsfähigkeit werden deutlich erhöht. Über 20 Millionen Euro werden in den nächsten Jahren investiert. In 2018 sind dafür rund 4,2 Millionen Euro budgetiert.