Vorarlberg: Wann kommt der Sommer? Es bleibt wechselhaft im Ländle!

Heute schien in ganz Vorarlberg die Sonne und die Temperaturen kletterten auf bis zu 24 Grad. Die nächste Tage wird das Wetter aber wieder wechselhaft.

Der Mittwoch wird sehr wechselhaft. Die Sonne kommt nur selten zum Vorschein. Im Norden ziehen bereits am Morgen erste und teils gewittrige Regenschauer durch. Doch den ganzen Tag über ist im Ländle mit Regen zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen bei 8 bis 12 Grad, die Höchstwerte bei 17 bis 20 Grad.

Erst zum Wochenende wieder sonnig

Und auch am Donnerstag ist keine Besserung in Sicht. Der Vormittag wird noch recht sonnig, doch schon bald folgen dicke Quellwolken und daraus recht verbreitet teils gewittrige Regenschauer. Dennoch soll es mit bis zu 23 Grad im Westen etwas wärmer als an den Vortagen werden.