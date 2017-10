Vorarlberg: Wanderunfall in Fontanella

Am 15.10.2017, gegen 12:00 Uhr, unternahm eine 64-jährige deutsche Urlauberin mit ihrem Ehemann sowie einem befreundeten Ehepaar eine Wanderung auf dem markierten Rundwanderweg um das Zafernhorn. Ca. 300 m südlich der oberen Gumpenalpe verlor die an dritter Stelle gehende Frau im Bereich einer durch ein Fixseil gesicherten Steilstufe das Gleichgewicht, kam dabei vom Weg ab und stürzte in weiterer Folge ca. 60 m über ca 45 °steil abfallendes Gelände Richtung Gumpenalpe ab. Die Urlauberin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Feldkirch eingeliefert.