Vorarlberg: Wanderunfall auf der Hohen Kugel

Am gestrigen Dienstag gegen 14 Uhr wanderte eine dreiköpfige Familie im Gemeindegebiet Fraxern von der Staffelalpe über einen schneebedeckten Wanderweg in Richtung Maienvorsäß. Im Bereich der “Rotastöanerriese” quert der Wanderweg einen steilen Hang. An einer schmalen und exponierten Stelle rutschte der 60-jährige Vater aus und stürzte zirka 70 Meter durch steiles gras- und felsdurchsetztes Gelände ab. Der Mann konnte mittels Taubergung des Polizeihubschraubers Libelle Vorarlberg geborgen werden und erlitt durch den Unfall Prellungen und Abschürfungen am gesamten Körper.

