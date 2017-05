Vorarlberg: Wanderer im Gebiet der Staufenspitze tödlich verunglückt

Am Samstagnachmittag wanderte ein 70-jähriger Mann aus der Schweiz allein auf dem südlichen Ausläufer der Staufenspitze (Erdbeergrat, Gebiet Schuttannen) in Hohenems. Dabei dürfte er aus noch unbekannter Ursache vom nichtmarkierten Gratweg abgekommen und in steiles, felsdurchsetztes Waldgelände abgestürzt sein. Nach einer Vermisstenanzeige seiner Frau startete die Bergrettung Hohenems gemeinsam mit der Alpinpolizei noch am Samstagabend eine große Suchaktion im Gebiet Staufenspitze, die von einem Polizeihubschrauber mit Infrarotkamera unterstützt wurde – vorerst erfolglos.

Am Sonntag gegen 09.00 Uhr wurden auf dem Gratweg Gegenstände des abgestürzten Mannes gefunden und im Anschluss daran die Person zirka 70 Meter unterhalb des Weges. Zur Klärung der Unfallursache wurde eine sanitätspolizeiliche Untersuchung angeordnet.