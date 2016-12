Vorarlberg: Wanderer (50) stürzt in Fellebachtobel

Ein 50-jähriger deutscher Wanderer war am 28.12. auf dem Wanderweg Hochberg/Függele in Schröcken Richtung Fellealpe unterwegs. Auf dem Rückweg rutschte er auf einer vereisten, mit Schnee bedeckten Passage aus. Obwohl er einen Eispickel in der Hand hielt, konnte er seinen 25 Meter tiefen Sturz über steiles, steiniges Gelände in den Fellebachtobel nicht aufhalten.

Bergung mittels Tau

Trotz zweier Rippenbrüche, dem Bruch des rechten Ellenbogens und einer Lungenprellung konnte der Verunglückte selbst mit dem Handy seine Lebensgefährtin kontaktieren. Diese Verständigte die Rettungskräfte. Das Team des Rettungshubschraubers Gallus 1 konnte den Mann schließlich mit dem Tau bergen und flog ihn ins Landeskrankenhaus Feldkirch.

(red)