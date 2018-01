Vorarlberg: Wallner übergibt Vorsitz in der LH-Konferenz an Wiens Bürgermeister

Mit Jahresbeginn ist der Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz und im Bundesrat von Vorarlberg an Wien übergangen.

Im Stadtsenatssitzungssaal des Wiener Rathauses reichte der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner am Donnerstag (11. Jänner) den Taktstock symbolisch an Wiens Bürgermeister Michael Häupl weiter, der die nächsten sechs Monate der Konferenz der Landeshauptleute vorstehen wird. Das Präsidentenamt im Bundesrat hat Reinhardt Todt von Edgar Mayer übernommen.

Mit der Nationalratswahl im Oktober und den folgenden Regierungsverhandlungen stand der Vorarlberger Vorsitz unter den erwarteten Vorzeichen, hielt Landeshauptmann Wallner in seinem Resümee zur sechsmonatigen Vorsitzführung seines Landes in der LH-Konferenz und im Bundesrat fest. Trotz dieser Ausgangslage wurden dennoch einige wichtige Punkte vorangetrieben.

Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern weiter vorantreiben

Wallner erinnerte an das gemeinsame Positionspapier, welches die Länder in punkto Verhältnis Österreich und Europäische Union verabschiedet haben. Auch hinsichtlich der Kompetenzaufteilung zwischen Bund und Ländern hätte Vorarlberg einen neuen Anlauf initiiert, so Wallner. Das der Vorschlag der Länder, die Grundsatz- und Ausführungsgesetzgebung abzuschaffen, nun von der neuen Bundesregierung aufgegriffen wurde, sei ein erfreulicher Schritt.